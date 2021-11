Wit-Rusland is favoriet op EK Dammen in Kortrijk

In jeugdherberg Groeninghe in Kortrijk vindt momenteel het EK Dammen voor -27-jarigen plaats.

Er zijn 24 deelnemers. Johan Demasure, vice-president Europese dambond: “Een partij duurt vaak 4 uur. Opperste concentratie is vereist. Het is echt een topsport."

Door corona zijn er minder deelnemers dan gehoopt, ze rekenden op 50. “Iedereen heeft een coronapas en we laten ze geregeld testen.”

De winst zal volgens Johan Demasure naar Wit-Rusland gaan, die is topfavoriet. Maar ook voor een van de drie Belgische spelers zit er een medaille in. Het EK Dammen is een organisatie van damclubs WDC Heule en De Phenix. Het loopt nog tot volgende week maandag.