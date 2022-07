WK-brons voor Alexander Doom met de Tornados

Wat een successtory schrijft het Belgische estafetteteam alweer. Met ook nu weer een glansrol voor Alexander Doom. Hij kwam als derde loper in het team, in de plaats van Jonathan Saccoor, en stelde niet teleur. Dylan Borlée startte erg snel, Julien Watrin moest een plaatsje laten schieten maar met een schitterende 400 meter kon Alexander Doom de Belgische ploeg opnieuw naar de derde plaats loodsen, voorbij Trinidad & Tobago. Slotloper Kevin Borlée kwam zelfs nog in de buurt van Jamaïca, maar zilver was te hoog gegrepen.

Een erg knappe bronzen plak dus voor de Belgen in 2'58"72, na Jamaïca en de Verenigde Staten. Een evenaring is dat van de bronzen medaille die de Tornados ook in 2019 haalden op het WK.