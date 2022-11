WK-dorpen lang niet vol

Er kwamen zo'n 1.300 fans naar het WK-dorp in Waregem. Zij zijn vooral blij dat de Belgen gewonnen hebben.

Met drie punten komen de Duivels meteen alleen aan de leiding in groep F, na het eerdere scoreloos gelijkspel tussen Marokko en Kroatië, en doen ze uitstekende zaken met het oog op de tweede ronde. Michy Batshuayi scoorde met de rust in zicht het enige doelpunt van de wedstrijd. Voordien had Alphonso Davies voor Canada een strafschop gemist.

"Het moet beter"

Na de pauze kantelde de wedstrijd helemaal in het voordeel van de Belgen, maar gescoord werd er niet meer. De Canadese storm ging liggen, al bleef het wel bibberen tot het einde. Thibaut Courtois blonk als vanouds uit. "Ik ben heel tevreden met de drie punten, maar we moeten wel beter spelen als we ver willen geraken op het toernooi", zei de Limburger in een eerste reactie.

Kevin De Bruyne: "Als team waren we beneden niveau, maar ook ik kan nog veel beter. We beseffen dat er nog wat zaken zullen moeten veranderen, maar het is belangrijk dat we vandaag de drie punten op zak steken. Uiteindelijk draait het daar nog altijd om. Een eerste match op een WK is altijd speciaal."

Michy Batshuayi scoorde tegen de Canadezen zijn 27e doelpunt in 49 wedstrijden voor de nationale ploeg. "Ik ontving de bal zeer dicht bij het doel en besloot zonder nadenken in een keer richting het doel te trappen. Ik ben erg blij met mijn doelpunt", vertelde de spits. "We hadden meer kunnen scoren, want ze gaven ons bij momenten heel veel ruimte. Daar hebben we te weinig mee gedaan."

"Niet onze slechtste wedstrijd"

"Onze slechtste wedstrijd ooit op een groot toernooi was het zeker niet, want we winnen hier wel. Die zege komt niet per ongeluk tot stand. Wij weten wat we doen, we werken al zes jaar samen", vertelde bondscoach Roberto Martinez. "Deze wedstrijd choqueert me zeker niet. Van een lange voorbereiding is geen sprake, we werken nu nog maar enkele dagen samen. Tijdens het toernooi groeien is dus het belangrijkste. En als je dat kan doen, terwijl je wedstrijden wint... Vandaag zijn we als team gegroeid. Ik heb het eerder al gezegd: er zijn twee WK's. De groepsfase en hetgeen erna komt. Deze groepsfase dient om je richting het beste niveau te stuwen. Het geeft me voldoening het toernooi op deze manier te starten."