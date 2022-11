WK: supportersdorpen zijn er klaar voor

De Rode Duivels beginnen vanavond aan hun WK voetbal tegen Canada. Veel supporters zijn er niet bij in Qatar, en ’t is maar de vraag hoe groot de belangstelling bij ons zal zijn.

Want de voorbije weken leek het enthousiasme rond de nationale ploeg niet zo groot. Maar toch maken de talrijke WK-dorpen in onze provincie zich op voor een drukke avond. Wij gingen eens kijken in Kortrijk, Izegem en Oostkamp.

Izegem verwelkomt de supporters op een unieke locatie, het oude goederenstation, en op een unieke ondergrond: gras. Frederic Boulez: "De extra beleving is onze grote troef in het WK-café in Izegem, omdat we hier een echte grasmat hebben aangelegd. Indoor kunstgras, het komt zelfs van een echte voetbalploeg. Je ziet de krijtlijnen nog staan."

In Izegem is het bakje vol vanavond, in Oostkamp loopt het zo'n vaart nog niet, ondanks de samenwerking met de Brugse Duivels, die normaal het fandorp op het Zand organiseren. Als je zelf nog ergens wil gaan kijken op groot scherm, maar je weet nog niet goed waar, dan kun je dit hier vinden. Daar vind je een uitgebreid overzicht.