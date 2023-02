Wolf wint Gent-Staden

Gent-Staden is aan zijn 74ste editie toe. Sinds een aantal jaren is er van Gent geen sprake meer, maar de naam is wel gebleven. Ook gebleven, de sterke bezetting. Het is vooral uitkijken naar Tarteletto-Isorex.

Er staat een ijzig windje in en rond Staden, het is klapperstanden geblazen. 174 deelnemers zijn er voor deze openingsklassieker, goed voor 156 kilometer, verdeeld over 6 lokale rondes, en 2 grotere met de beruchte Steenstraat.

Twee vroege vogels gingen er al in de prille beginfase vandoor. Mathias Vanoverberghe van Decock-Van Eyck-Van Mossel, en Ewout De Keyser van Dovy Keukens. Het duo pakte meteen zo'n 20 seconden, en dan kwamen er nog zeven aansluiten waaronder Gianni Marchand uit Zedelgem.

En er kwam nog versterking in die eerste grote ronde langs de kasseien van de Steenstraat. Alles samen zijn ze met 23, de rest van het veld volgde op bijna twee minuten.

Maar die kopgroep bleef niet samen, althans, er sprong er ene uit weg. Een man met ervaring, want in 2020 Europees kampioen mixed relay geworden met Duitsland, en dus een begenadigd tijdrijder. Het gaat over Justin Wolf. En die bewijst dat hij zijn adelbrieven waard is. Moederziel alleen reed hij bijna een minuut weg van de rest en zo wint hij Gent-Staden.