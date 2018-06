De ploeg van Dario Gjergja wist zaterdag in eigen huis de eerste finalewedstrijd van Antwerp Giants te winnen. Maandagavond trok het ook op verplaatsing, in een volgepakte Lotto Arena, aan het langste eind. Als het vanavond opnieuw de zege pakt, dan is BC Oostende voor de zevende opeenvolgende keer landskampioen in het basketbal.

Volg live bij Focus en WTV

Woensdagavond kan je de - mogelijk - beslissende wedstrijd live volgen bij ons. Vanaf 20.30 uur kan je de wedstrijd op televisie (op Focus) én via livestream volgen.