Wordt Charles De Ketelaere Sportbelofte van het jaar ?

Het is een vreemd sportjaar geworden, en dat vertaalt zich ook in de genomineerden voor de Sportman/Sportvrouw van het jaar-verkiezing. Bij de mannen vinden we geen enkele West-Vlaming terug. De topfavoriet is Wout Van Aert. Basketter Sam Van Rossom heeft een link met BC Oostende, waar hij zijn carrière begon.

Emma Meesseman is opnieuw kanshebster om Sportvrouw van het jaar te worden, net als haar collega-Belgian Cat Julie Allemand. Ook Maxime Blieck, aka B-girl Mad Max, behoort tot de genomineerden na haar zilveren medaille op het WK breaking.

Charles De Ketelaere zet zijn opmars verder. Het Clubtalent wordt beloond voor zijn progressie met een nominatie voor Sportbelofte van het jaar. Ook wielrenster Marith Vanhove (EK-goud op de piste) maakt kans op deze eretitel, net als Gilles Magnus, een autocoureur die uitkomt voor Scuderia Monza van de broers Thiers uit Knokke-Heist.

Roeiers of wielrenners in de prijzen ?

Twee roeicombinaties halen de selectie in de Sportploeg van het jaar. Brys-Van Zandweghe, en Colpaert-Vyvey. Ook de Belgian Cats zijn een vaste waarde in dit lijstje. De nationale basketvrouwen zijn sterk West-Vlaams gekleurd, met o.a. de zusjes Mestdagh en Massey, Emma Meesseman, en Julie Van Loo. Tessa Wullaert is dan weer het uithangbord van de Red Flames. De nationale vrouwenvoetbalploeg plaatste zich onlangs voor het EK. Deceuninck-Quick.Step, met zetel in Wevelgem, pakte ook in dit coronajaar de meeste overwinningen.

Bij de Coach van het jaar vinden we Philip Mestdagh terug, coach van de Belgian Cats, en Philippe Clement, succestrainer van Club Brugge.