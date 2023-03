Wout Alleman vierde in Cape Epic

Otegemnaar Wout Alleman is vandaag samen met zijn ploegmaat Fabian Rabensteiner vierde geworden in het eindklassement van de Cape Epic.

De Cape Epic is een achtdaagse Zuid-Afrikaanse rittenkoers voor mountainbikers, de grootste in zijn soort. De editie 2023 kreeg een interessant wedstrijdverloop, waarin tijdens een bijzonder nat slot de leiderstruien nog een paar keer van schouders wisselden.

Op de slotdag namen Beers en Blevins met een offensief vanop de eerste beklimming het geel nog over van tienvoudig wereldkampioen Nino Schurter en Andri Frischknecht, die naar drie zakten in de eindstand. Alleman en Rabensteiner, winnaars van de eerste etappe in lijn, hebben als vierde in de eindstand 35:12 achterstand op Beers en Blevins. In de mixed categorie kwam er Belgische eindwinst dankzij Alice Pirard, die won aan de zijde van de Spanjaard Ibon Zugasti.

Alleman won vorig jaar de Cape Epic.

Lees ook: