Wout van Aert moet diep gaan voor winst op BK

Van Aert en Sweeck lieten er geen gras over groeien en sloegen vroeg een kloof. Het duo gaf elkaar geen duimbreed toe. Toen van Aert in de op twee na laatste ronde versnelde, moest Sweeck passen. De titelhouder kwam niet meer in de problemen en reed probleemloos naar een nieuwe nationale titel. Sweeck kwam op veertig seconden als tweede over de streep, Soete volgde nadien als derde.

Van Aert schreef ook de twee voorgaande jaren, in Lille en Oostende, het Belgisch kampioenschap op zijn naam.

