Wout van Aert overklast Iserbyt en co bij wederoptreden

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft bij zijn comeback in het veld meteen de overwinning gepakt. De Belgische kampioen reed tijdens de Superprestige-manche in Boom in de tweede ronde weg van het pak en werd niet meer ingehaald.

Van Aert rondde een indrukwekkende solo af met een voorsprong van 1:40 op eerste achtervolger Toon Aerts (Trek Baloise Lions). De Nederlander Lars van der Haar (Trek Baloise Lions) werd derde op 1:48, net voor West-Vlaming Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal).

Het is voor Van Aert zijn derde zege in Boom, na 2016 en 2017. Vorig jaar was Eli Iserbyt de beste. In de tussenstand van de Superprestige blijft Iserbyt na vijf manches aan de leiding. De West-Vlaming won de vorige drie manches, in Ruddervoorde, Niel en Merksplas, maar ziet belager Toon Aerts wel naderen.