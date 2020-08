Wout van Aert volgt zichzelf op in Koksijde

Op het militair domein in Koksijde had Van Aert, de recente winnaar van onder meer de Strade Bianche en Milaan-Sanremo een halve minuut voorsprong op werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Frederik Frison was de verrassende derde.

Bij de vrouwen stond er geen maat op Lotte Kopecky. Net zoals vorig jaar in Middelkerke is de topfavoriete ook nu in Koksijde veruit de beste. Over 28 kilometer rijdt ze iets meer dan een minuut sneller dan triatlete Sara Van de Vel. Nog eens 8 seconden later is Julie Van de Velde uit Aartrijke derde. Julie Van de Velde: "Ik denk dat ik best tevreden mag zijn met die derde plaats. Lotte Kopecky stak er, zoals iedereen wel had verwacht, met kop en schouders bovenuit. Met Sara Van de Vel was het knokken voor de tweede plaats. Ik keek steeds naar mijn wattagemeter om er een constant tempo in te houden. In de bochten pakte ik telkens een moment van recuperatie. Op de lange rechte stukken kon ik dan vol doorgeven. Op het technische gedeelte recupereerde ik andermaal. Dit was alvast een parcours voor grote motoren."