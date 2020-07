Wullaert naar Anderlecht

Wullaert vertrekt dus bij Manchester City, en zet haar carrière voort bij Anderlecht, ondanks interesse van bijvoorbeeld Atletico Madrid en PSV. Ze speelde in het seizoen 2012-2013 al eens bij Anderlecht, waarna ze vooral bij Wolfsburg internationaal doorbrak. Bij Anderlecht, drie keer kampioen op een rij, kan ze de Champions League spelen. Na vijf jaar in het buitenland zou vooral de nabijheid van familie en vrienden een rol hebben gespeeld bij de transfer. Wullart is de drievoudige Gouden Schoen, en kapitein van de Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg