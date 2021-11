Wyseure wint bij beloften in Koksijde

Joran Wyseure uit Lichtervelde was de sterkste zandkliever bij de beloften in Koksijde. Hij haalde het voor Michels en Verstrynge.

Wyseure is de jongste weken helemaal aan de oppervlakte gekomen, na o.a. veertiende plaatsen in Ruddervoorde en Niel. Zijn vierde plaats op het Ek gaf al een goede indicatie, net als zijn zesde plaats in Leuven.

Maar vandaag zette de Lichterveldenaar van Tormans-Circus nog een stapje verder in de pikorde, door de gerenommeerde Duinencross op zijn naam te schrijven. Wyseure won deze International Trophy C1 voor Jente Michels en zijn ploegmaat Emiel Verstrynge uit Adegem. Ook de vierde in de stand komt uit onze provincie, Gerben Kuypers uit Nieuwpoort.

Uitslag

1. Joran Wyseure

2. Jente Michels

3. Emiel Verstrynge

4. Gerben Kuypers

5. Witse Meeusen

6. Jarno Bellens

7. Sander De Vet

8. Yorben Lauryssen

9. Ward Huybs

10. Danny Van Lierop