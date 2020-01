Xandro Meurisse dit jaar niet naar Tour

Zwevegemnaar Xandro Meurisse van Circus-Wanty Gobert zal in 2020 niet kunnen deelnemen aan de Tour de France. Want de organisatie van La Grande Boucle gaf haar twee wildcards aan de Franse ploegen Arkéa-Samsic en B&B Hotels.

Xandro Meurisse ontpopte zich vorig jaar tot een van de revelaties in de Tour. In de openingsetappe deed hij een vergeefse gooi naar de bolletjestrui, maar zijn derde plaats in de zesde rit van Mulhouse naar La Planche des belles Filles leverde hem respect op tot ver buiten het wielerpeloton.

"Heel jammer", reageerde algemeen manager Jean-François Bourlart. "Maar we aanvaarden de beslissing." Wanty was de voorbije drie jaar telkens aanwezig in de Tour, maar kreeg dinsdag - wanneer ASO de wildcards uitreikte voor haar wedstrijden - een bittere pil te slikken. Het team mag door haar tweede plaats in het teamklassement van de Europe Tour volgend seizoen wel deelnemen aan alle eendagswedstrijden in de WorldTour, maar grijpt naast een ticket voor de Tour.

Uppercut

"Ik heb onze niet-selectie deze morgen van Christian Prudhomme zelf vernomen", reageerde Bourlart. "Het zal zeker geen makkelijke beslissing voor hem geweest zijn, en ook voor ons is het zwaar om te horen, maar we aanvaarden het. We hadden de kans er drie jaar op rij bij te zijn. We hebben zo ons team en onze werking kunnen versterken. Maar hetgeen doorslaggevend is geweest, is het feit dat we - in tegenstelling tot de drie voorgaande jaren - het teamklassement van de Europe Tour vorig seizoen niet hebben kunnen winnen. Dat betekende automatische kwalificatie voor de Tour. Dat klassement willen we komend seizoen absoluut wel opnieuw winnen om er zo in 2021 terug bij te kunnen zijn. We gaan terug recht krabbelen van deze uppercut."