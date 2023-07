Xandro Meurisse grijpt naast zege op Kemmel Koerse in sprint

Er staan 122 renners aan de start van de vierde editie van Kemmel Koerse, onder wie Xandro Meurisse, Jens Keukeleire, Tom Devriendt, Dries De Bondt, en de organisator Thomas Joseph: "Het is mijn eigen wedstrijd, die ik samen met wat vrienden en mijn broers organiseer. Het belangrijkste is dat alles goed en veilig verloopt. Een goed resultaat erbij zou tof zijn."

"Eigen grootste concurrent"

Ook de winnaar van vorig jaar is erbij, Warre Vangheluwe voert een sterk blok aan van de beloften van Soudal-Quick.Step. "Ik ga mezelf in toom moeten houden, want ik ben mijn eigen grootste concurrent. Ik heb goed getraind naar deze periode toe."

Halfweg krijgen we een eerste ernstige kopgroep. Xandro Meurisse is erbij, Alex Vandenbulcke, Alex Colman, Yentl Vandevelde, Max Kroonen, en twee man van Soudal-Quick.Step: Warre Vangheluwe en Siebe Deweirdt.

Uiteindelijk spurten Siebe Deweirdt, Xandro Meurisse en Nederlander Peter Schulting voor de zege. Het podium blijft in die volgorde. "Ik zag niet in waarom ik mij moest sparen", zegt Xandro. "Ik denk dat het een geslaagde dag is. Ik hoop gewoon vanaf nu op niveau te zijn, en iets te verbeteren richting einde van het seizoen om nog iets van het jaar te maken."