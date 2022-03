Xandro Meurisse tweede in 5e etappe Tirreno-Adriatico

Xandro Meurisse uit Zwevegem is in de 5e etappe van Tirreno-Adriatico knap tweede geworden. Hij kwam 10 seconden na winnaar Warren Barguil

Warren Barguil (Arkéa Samsic) heeft vrijdag de vijfde etappe in Tirreno-Adriatico (WorldTour) op zijn naam geschreven. De dertigjarige Fransman haalde het na 155 kilometer, met start in Sefro en een geaccidenteerde aankomst in Fermo, voor Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) en de Italiaan Simone Velasco (Astana).

Barguil behoorde tot een vroege vlucht en reed in de slotkilometers weg van zijn medevluchters. In de steile straten van Fermo soleerde hij naar de overwinning. Het is voor Barguil zijn zevende profzege.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) toonde zich in de achtergrond met een aanval op 9 kilometer voor de aankomst. Leider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) volgden, maar het trio werd door een fout van de organisatie verkeerd gestuurd. Evenepoel moest even achtervolgen, maar keerde uiteindelijk toch terug in de groep der favorieten. De toppers finishten gezamenlijk. Tadej Pogacar werd zesde en blijft leider, Evenepoel eindigde als negende.

Zaterdag wacht de koninginnenrit voor de renners in Tirreno-Adriatico. Het peloton krijgt 215 kilometers voorgeschoteld tussen startplaats Apecchio en de aankomst in Carpegna. De finale wordt gekleurd door een dubbele beklimming van Monte Carpegna, 6 km aan 9,9 procent, en een afdaling naar de meet.