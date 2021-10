Xavier Malisse na dubbelzege: "Het was fun"

"Het was fun", zei de West-Vlaming op de persconferentie na afloop. "Dat was ook de reden van onze deelname. We hadden niet verwacht om te kunnen winnen, maar het was leuk om dat toch te doen. In de tiebreak op het einde kwam de wil om te winnen toch weer boven. Dat verdwijnt niet. Lloyd, die hier vooral is voor het enkelspel, zei: 'We gaan ervoor'. Hij had ook zin om te winnen. Het was wel leuk om nog eens serieuzer te spelen."

Donderdag spelen Malisse en Harris in de kwartfinales tegen de Kroaat Ivan Dodig (ATP 10) en de Braziliaan Marcelo Melo (ATP 21). De twee wonnen woensdag met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Nederlanders David Pel en Botic van de Zandschulp.

Pas vorige week beginnen trainen

Malisse speelde zijn laatste officiële wedstrijd in 2013. Hij begon zich pas recent voor te bereiden op de European Open. "Het dubbelspel is fysiek niet zo uitputtend en het is in België", zegt hij. "Het is mooie promo voor het toernooi. Pas vorige week ben ik weer tegen een bal beginnen slaan. Nu heb ik wat pijn en morgen zal ik nog wat meer pijn hebben, maar het valt wel mee. Het zijn kleine dingen waar elke 41-jarige mee zit."

De plannen van Malisse zijn nog niet ten einde. Hij gaat nog door in de Champions Tour, het seniorencircuit van de ATP. "Ik zou graag enkele toernooien per jaar spelen", klinkt het. De West-Vlaming concentreert zich vooral op zijn job als hulpcoach van Harris. "Ik zou hem twaalf tot veertien weken per jaar moeten vergezellen. Met hem werken is een droom. Ik herken mezelf in hem, al is hij kalmer op het veld. De relatie met Anthony Harris, de hoofdcoach van Lloyd, verloopt ook supergoed", aldus Malisse.