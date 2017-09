Yellow Tigers lokken heel wat fans naar Brugge

De Yellow Tigers, onze nationale vrouwenploeg in het volleybal, hebben gisteren in een oefenwedstrijd met 3-1 gewonnen van Duitsland in Brugge. Voor het kampioenschap trekken ze naar Azerbeidjan en Georgië. Niet meteen bij de deur, daarom maakten ze nu al even tijd voor de fans.

De Tigers wonnen van Duitsland in de sporthal van Sport Vlaanderen in Brugge, waar ze ook al de hele week trainen als voorbereiding op het Europees kampioenschap dat vrijdag start in Azerbeidjan en Georgië. Heel wat fans zakten nu al af naar Brugge om de Yellow Tigers te ontmoeten. “Ik ben zeker een fan van de Yellow Tigers. Het is en blifjt een beetje een ondergewaardeerde sport in mijn ogen”, laat Guy Cools vallen.

Voor Charlotte Leys uit Poperinge is deze ministage in Brugge nog extra speciaal. Leys is de enige West-Vlaamse bij de Yellow Tigers en volleybalt al jaren in het buitenland. “Het is altijd leuk om naar Brugge te komen voor een fandag. Het is voor velen niet zo evident om naar een fandag in Leuven te komen.” Leys is intussen al acht jaar kapitein en uithangbord van de ploeg.

Leys en haar ploeggenoten proberen in Brugge de ontgoocheling van de gemiste WK kwalificatie door te spoelen. De Yellow Tigers waren duidelijk een maatje te klein op het kwalificatietornooi in Nederland vorige maand. Ze hopen het volgend EK in de top 8 te kunnen eindigen.