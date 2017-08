Ylber Sefa sterkste in Omloop van de Grensstreek

De Omloop van de Grensstreek in Wervik is gewonnen door de Albanese kampioen Sefa.

Hij ontsnapte in de laatste lokale ronde en kwam solo over de eindstreep. In de top drie, geen West-Vlamingen. De renners moesten ruim honderd kilometer afwerken in het Heuvelland met de Kemmel, de Monteberg en de Rode berg. Die heuvelzone zorgde voor dertien leiders die al gauw een minuut voorsprong namen. Het peloton probeerde maar veel haalde het niet uit. Dichter dan 30 seconden kwamen ze niet. Toch werd er niet gespurt want de Albanese kampioen Ylber Sefa ging solo in de laatste plaatselijke ronde en maakte het mooi af. Ruben Apers won de spurt voor de tweede plaats voor zijn ploeggenoot Milan Menten. Marchand won de bergprijs.