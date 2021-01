Ypres Rally van 13 tot 15 augustus 2021

"Het vergde enig puzzelwerk en overleg met diverse betrokken partijen en met organisatoren van andere motorsportevenementen op die datum, maar de beslissing is genomen: de Renties Ypres Rally Belgium gaat op vrijdag 13 augustus van start en de winnaar van de allereerste Belgische manche van het FIA World Rally Championship zal op zondag 15 augustus gehuldigd worden op het finishpodium", klinkt het.

'Bijzonder trots'

De stad Ieper zegt "bijzonder trots" te zijn dat het WK rally naar West-Vlaanderen komt. "Toen we vorig jaar in oktober noodgedwongen, door de gezondheidscrisis, de editie van 2020 moesten annuleren, was dat een serieuze opdoffer. We zijn heel blij en trots dat we dit jaar dan toch de kans krijgen om het FIA World Rally Championship te ontvangen in onze stad", zegt schepen Diego Desmadryl.

"Het vergde wel wat puzzelwerk om een geschikte datum te vinden, maar na overleg met alle partijen zijn we op het weekend van 13-15 augustus gekomen. Voor het toerisme is dit een enorme boost, want hiermee zetten we Ieper internationaal in de kijker. Vorig jaar stroomden de reserveringen voor overnachtingen massaal binnen en dat zal dit jaar ongetwijfeld nog meer zijn met deze datum in volle zomer."

'Prachtig want verlengd weekend'

Jan Huyghe reageert namens organisator Club Superstage eveneens enthousiast. "Voor ons als organisatie is het een prachtige datum, want voor veel mensen is het een verlengd weekend en we vallen midden in de schoolvakantie. Bovendien is deze datum ook ideaal voor het Circuit van Spa-Francorchamps, waar twee weken later de GP Formule 1 op het programma staat."

De Ieperse burgemeester Emmily Talpe vult aan. "Nu de vaccinatiecampagne uit de startblokken is geschoten, koesteren we goede hoop dat er deze zomer meer mogelijk zal zijn. Samen met vele anderen kijk ik alvast uit naar opnieuw een rallyweekend in onze stad.

Dat de rally als WK-manche zal doorgaan, de eerste ooit in ons land, is een bekroning van een nauwe samenwerking tussen de organisatie en stad Ieper, ondertussen al meer dan 50 jaar lang. We zijn zeer vereerd gaststad te mogen zijn. Het zal bovendien een mooie promotie zijn voor Ieper, zowel in het binnen- als in het buitenland."