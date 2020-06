Ypres Rally wordt mogelijk WK-manche

Nadat enige tijd geleden Finland en Nieuw-Zeeland aankondigden dat zij dit jaar geen WK-rally kunnen organiseren, haakte woensdag ook de organisator van de rally van Wales af. Afscheidnemend WRC-promotor Olivier Ciesla is op zoek naar, liefst Europese, alternatieven.

Nieuwe datum door corona

In normale omstandigheden zou eind deze maand de Ypres Rally, de zesde manche van het Jobfixers Belgian Rallychampionship, georganiseerd worden. Covid-19 dwarsboomde die plannen. De voormalige wedstrijd van het Europees Rallykampioenschap is nu verschoven naar begin oktober, exact twee weken voor de rally van Duitsland. Met het oog op een eventuele WK-organisatie is die datum logistiek gezien bijzonder interessant. Teams hoeven niet ver te reizen waardoor er ook kostenbesparend gewerkt kan worden.

Organisator Club Superstage organiseerde vorig jaar de Ypres Rally Masters waardoor er opnieuw WRC-wagens kunnen deelnemen. Vorig jaar won Thierry Neuville met zijn Hyundai i20 Coupé WRC met groot overwicht deze categorie.

Organisator Club Superstage stelt zich heel neutraal op en geeft geen enkel commentaar. De reden daarvoor is wellicht het feit dat er rechtstreeks contact zou zijn geweest tussen enerzijds de FIA, de wereld automobielsportfederatie, waar Yves Matton sinds begin 2018 tot directeur rally benoemd is, en anderzijds organisator Club Superstage.

'Veiligheid voorop'

Veiligheid is iets wat de FIA hoog in het vaandel draagt. Op dat vlak heeft Ieper ook een serieuze streep voor op de concurrentie. Toen de Ypres Rally nog deel uitmaakte van het EK rally, werden ze enkele keren genomineerd tot meest veilige rally van het kampioenschap.

In de jaren '90 probeerde wijlen Frans Thevelin, toenmalig voorzitter van Targo Florio, meermaals om een plaats op de WK-kalender te bemachtigen. Zonder succes. Anno 2020 liggen de kaarten een pak gunstiger voor een eerste WK-organisatie in ons land.