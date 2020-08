Ypres rally wordt WK-rally en wordt deels gereden in Spa

De Rally van Ieper zou aanvankelijk eind juni gereden worden, maar werd wegens het coronavirus tot begin oktober uitgesteld. Om Japan op de WK-kalender te vervangen, wordt het uiteindelijk het derde weekend van november.



Er zal dan niet alleen in Ieper gereden worden, maar ook op het F1-circuit van Spa-Francorchamps. "Het was een enorme eer dat we die vraag kregen en we zijn meteen aan de slag gegaan", vertelt Jan Huyghe, bestuurslid van organisator Club Superstage. "We hebben de etappes van vrijdag en zaterdag op de gekende klassementsproeven van Ieper aangepast aan het format en de timing van het Wereldkampioenschap. We zullen telkens twee lussen van 5 klassementsproeven afwerken. Op de slotdag van de wedstrijd trekken we naar een ander icoon van de Belgische autosport, het circuit van Spa-Francorchamps, met zijn mythische Raidillon.De slotdag telt twee klassementsproeven in de omgeving van het circuit, in Ster en Malmedy, en een klassementsproef waarbij we het F1-circuit gebruiken. Die proef zal ook gebruikt worden als PowerStage. In totaal zal de Renties Ypres Rally Belgium een parcours van ongeveer 300 km tegen de klok presenteren. Omdat we de wedstrijd nu organiseren in november, zullen meerdere proeven in het donker afgewerkt worden. Daarmee knopen we terug aan met het roemrijke verleden van de Ieperse rally. We gaan ons trouwens volledig concentreren op de WRC-wedstrijd. De Ypres Rally Masters en de Ypres Historic Rally worden dit jaar niet georganiseerd."

Topklasse

In Ieper wordt al 56 jaar een rally georganiseerd, maar dit seizoen komt de rally voor het eerst in de topklasse terecht. "Rally zit in het DNA van de regio en we krijgen veel steun en faciliteiten van de stad om onze wedstrijd in een uniek historisch kader te kunnen organiseren. Rally is ook immens populair in België. De sport wordt gedragen door talloze vrijwilligers in de verschillende gewesten en met Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul hebben we twee gedroomde ambassadeurs van ons land op het allerhoogste niveau. Stel je voor dat het Wereldkampioenschap beslist wordt op de slotdag van de Ypres Rally in Spa, op een boogscheut van de thuisbasis van Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul."



Ypres wordt de achtste en laatste manche van het kampioenschap. Voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus konden er al drie afgewerkt worden, in Monte-Carlo (waar Thierry Neuville won), Zweden en Mexico. Het WK wordt hervat in Estland (4-6 september). Daarna volgen Turkije (18-20 september), Duitsland (15-18 oktober), Italië (29 oktober-1 november) en Ieper.

De Fransman Sébastien Ogier (Toyota) gaat aan de leiding in het kampioenschap. Neuville (Hyundai) is op twintig punten derde. In 2018 won Neuville de Ypres Rally. Dat deed hij vorig jaar ook, maar dan zonder veel concurrentie uit de WRC-klasse.