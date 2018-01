Yves Lampaert: "In 2018 graag naar de Tour"

Als we terugblikken op het West-Vlaamse wielerjaar kunnen we niet rond Yves Lampaert. Voor de boerenzoon uit Ingelmunster was 2017 het jaar van de definitieve doorbraak. In 2018 droomt hij van Parijs-Roubaix en een selectie voor de Ronde van Frankrijk.

Lampaert won de koers die hij altijd al had willen winnen, Dwars door Vlaanderen, met finish vlak bij de deur in Waregem. Internationaal maakte Lampaert furore door de eerste rit in lijn in de Vuelta te winnen, met als toemaatje de rode leiderstrui. Tussendoor was Lampaert ook al Belgisch kampioen tijdrijden geworden.

Een droomjaar dus, uiteraard ook voor Forza Lampaert, de supporters achter Yves Lampaert. Ze zijn met veel, en hun passage op de koers gaat nooit onopgemerkt voorbij. Hun standplaats: café de Wante in Ingelmunster, waar het altijd gezellig toeven is.

