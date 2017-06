2017 is echt wel hét jaar van Yves Lampaert. Na zijn zege in Dwars door Vlaanderen kroont de Ingelmunsternaar zich nu ook tot Belgisch kampioen tijdrijden.

In Chimay was de renner van Quick.Stepfloors sneller dan uittredend nationaal kampioen Victor Campenaerts en Ben Hermans. De voorsprong van Lampaert op Campenaerts bedroeg 17 seconden. Eindelijk goud, want de voorbije twee jaren pakte hij telkens zilver.

Na het goud voor Ann-Sophie Duyck bij de dames is het zo een mooi West-Vlaams succes geworden in Chimay.