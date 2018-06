Yves Lampaert Belgisch kampioen wielrennen

De renners moesten in totaal 223,6 km afleggen, of 13 rondjes van 17,2 kilometer op het parcours in Binche. Na een vliegende start regende het ontsnappingspogingen, die telkens opnieuw werden opgevangen door het peloton. Na goed 120 kilometer slaagde een groepje van 17 renners, met onder andere kersvers Belgisch kampioen tijdrijden Victor Campenaerts en diens voorganger Yves Lampaert, erin om maximaal enkele minuten voorsprong te nemen.

Lees verder onder de foto.

Na 200 kilometer sloot Philippe Gilbert aan bij een groepje met tien koplopers. Enkele renners van de vorige ontsnapping werden even voordien op de Rue de la Pépinière opgeslokt door het peloton, waarna zich een nieuwe kopgroep vormde met onder andere Campenaerts, Lampaert, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke. Het uitgedunde peloton volgde op enkele tientallen seconden.

Lees verder onder de foto.

Bij aanvang van de laatste ronde draaide Gilbert de gashendel open. Op een vijftal kilometer van de streep had die het gezelschap gekregen van Stuyven en Lampaert. Met nog een drietal kilometer in zicht ging Lampaert ervandoor en pakte zo zijn eerste Belgische kampioenentrui. Voor Yves Lampaert is het z’n tweede grote zege van het seizoen, na Dwars door Vlaanderen in het voorjaar.

Lees ook: