Yves Lampaert breekt sleutelbeen

Lampaert botste tegen een stootkussen dat rond een verkeersobstakel was geplaatst in het midden van de weg in de finale van Milaan-Turijn. De renner greep meteen naar zijn schouder.

Lampaert zat nog in de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor Milaan-San Remo van zaterdag. De ploegleiding moest nog één renner uit die selectie, want door corona mogen er slechts zes in plaats van zeven renners starten in La Primavera.

De overwinning in Milaan-Turijn was voor Arnaud Demare, die het in de groepssprint haalde voor Caleb Ewan, Wout Van Aert en Peter Sagan. Pieter Vanspeybrouck was achttiende.