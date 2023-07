Yves Lampaert en Alec Segaert naar WK in Glasgow

Yves Lampaert mag naar het wereldkampioenschap wegrit in het Schotse Glasgow op 6 augustus. Belofte Alec Segaert is geselecteerd voor de tijdrit en wegrit.

De renners moeten op 6 augustus een rit afleggen van 271,1 km met 3570 hoogtemeters, beginnend in Edinburgh en finishen in Glasgow.

Vandaag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK wielrennen bekend. Wereldkampioen Remco Evenepoel is er automatisch bij. Ook Wout Van Aert en Jasper Philipsen zijn van de partij. Voor de West-Vlaamse selectie kijken we in de richting van Yves Lampaert uit Hulste, de enige Soudal-Quick.Step ploegmaat van Evenepoel, Tim Declercq is reserve.

Belofte Alec Segaert uit Lendelede is geselecteerd voor zowel de tijdrit als de wegrit. Ook Warre Vangheluwe zit in de selectie voor de weg.

Vrouwen

Bij de vrouwen past Lotte Kopecky om haar titel te verdedigen in de ploegkoers, door het uitvallen van haar ploegmaat Shari Bossuyt uit Harelbeke. Kopecky rijdt wel voor de wegrit. Justine Ghekiere uit Izegem mag proberen om haar aan een regenboogtrui te helpen.

Lindsey Devylder uit Anzegem is dan weer geselecteerd voor het WK op de piste in de ploegenachtervolging, net als Nicky Degrendele.