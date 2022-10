Yves Lampaert en Tim Merlier toppen affiche Herfstcriterium Oostrozebeke

Dat criterium is maandag aan zijn 76e editie toe. De mannen beginnen eraan om 15u30 voor 100 kilometer over 45 ronden. De vrouwen starten om 11u00 voor 25 ronden of 60 kilometer. Naast Tim Merlier en Yves Lampaert zijn onder andere Rune Herregodts, Timothy Dupont, Kenny Molly, Lindsay De Vylder, Alec Segaert, Stijn Steels, Jens Keukeleire en Jules Hesters van de partij.

Remco Evenepoel was in 2019 de laatste winnaar van het Herfstcriterium van Oostrozebeke. De huidige wereldkampioen liet toen Julien Vermote en Mauri Vansevenant achter hem. In 2020 en 2021 werd het criterium wegens de coronapandemie niet georganiseerd.