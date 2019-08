Yves Lampaert heeft zondag op het Europees kampioenschap in Alkmaar net naast de titel gegrepen. De Italiaan Elia Viviani won voor Lampaert en Ackermann.

Yves Lampaert was de enige Belg aanwezig in de kopgroep. Met nog ruim 25 kilometer voor de boeg ging hij er samen met Pascal Ackermann en Elia Viviani vandoor. Het trio bleef uit de greep van de achtervolgende groep. Op 3,5 kilometer van de meet gooide Lampaert een bommetje, enkel Viviani kon de voormalige Belgische kampioen volgen. De Italiaanse topsprinter had aan de finish weinig moeite met zijn ploegmaat.

Op de erelijst is Viviani de opvolger van zijn landgenoot Matteo Trentin.