Yves Lampaert: "In Parijs-Roubaix wint niet altijd de sterkste renner"

De 31-jarige West-Vlaming zag zo een mogelijke podiumplaats door de vingers glippen. Na enig oponthoud slaagde Lampaert er nog in als tiende te eindigen. Dit seizoen loopt het voorlopig moeizaam, met enkel een derde plaats in Brugge-De Panne als uitschieter.

"Of ik nog aan dat incident van vorig jaar denk? Wel in aanloop naar deze editie hebben de journalisten mij er weer doen aan denken", stelde Lampaert donderdag. "Ik hoop daar zondag nog in mooie positie te zitten en dan zonder ongelukken naar de piste te rijden."

Open koers

"Ik verwacht een heel open koers", ging hij verder. "Ik denk dat andere ploegen dat ook nastreven. Ik denk dan aan Jumbo en Alpecin. Het is te hopen dat die twee teams snel enkele mannetjes moeten opsouperen in aanloop naar de finale. We gaan onze tactiek aanpassen. De vorige jaren namen we altijd de wedstrijd in handen. Nu dus niet. We gaan het doen zoals in de Ronde van Vlaanderen. Deze Parijs-Roubaix is een koers die me het best van allen ligt. Ik heb de finale al enkele keren gereden. Het doet dromen van meer. Ik hou ervan om over kasseien te rijden. Bovendien moet er tactisch gereden worden. Parijs-Roubaix is een combinatie van verschillende factoren. Het is niet altijd de sterkste renner die wint. Je kan deze koers controleren maar je hoeft niet te wachten tot de laatste kasseistrook om de favorieten eraf te rijden. Of wij dit seizoen achter de feiten lopen? Wij zijn toch niet de enigen, denk ik? We missen misschien een absolute kopman om de anderen pijn te doen."

Verschillende teams pakken in de helleklassieker uit met nieuwigheden. Het gaat dan onder meer om een systeem met zelf regelbare bandendruk. Bij Soudal Quick-Step starten de renners met het 'normale' materiaal. "Wij rijden zondag met de Roubaixfiets van Specialized", aldus Lampaert. "Die is op zich al voldoende uitgerust om zo comfortabel mogelijk over de kasseien te dokkeren. Aan het materiaal zal het niet liggen. Dat leerde ons de verkenning al."