Yves Lampaert prijst wereldkampioen Evenepoel: "Gie zit nog bitje ne coureur"

"Mo vint toch, mo vint toch, mo gie zit nog bitje ne coureur", klonk het bij Lampaert in sappig West-Vlaams.

Lampaert was door het dolle heen na de regenboogtrui voor zijn jonge ploegmaat bij Quick-Step. "Dat zie je zelden, zo'n jaar. Hij was zo sterk. Voor de tijdrit was hij ook nog in orde, maar speelde de vermoeidheid van de Vuelta en de reis nog z'n rol. Zijn waardes waren nog heel sterk, ook in die tijdrit. Nu voor de wegrit was hij helemaal klaar."

Tactiek perfect uitgevoerd

"Onze tactiek is perfect uitgevoerd. Serry was mee in de vlucht en rijdt een beresterke koers. Echt straf van 'Serrytje'. Daarna schoven Remco, Stan en Quinten mee in de vlucht en dat was ook perfect voor ons. Ik begreep het eigenlijk niet goed, in onze groep reageerde men heel kalm, werd er niet gejaagd. Terwijl de Fransen of andere landen toch niet echt iemand mee hadden die het kon afmaken en wij hadden Remco en ook nog Quinten", legde Lampaert uit. "Alles liep perfect. En dan op het eind hoorden we dat Remco alleen weg was. Ideaal. Het enige jammere is dat we niet wisten dat we in die groep nog voor zilver konden sprinten. Anders had Wout misschien nog wel die tweede plek gepakt. Dat was ook mooi geweest."

"Een perfecte dag, echt ongelooflijk. Eindelijk hebben we nog eens een wereldkampioen", benadrukte Lampaert. "En ja, dit is echt goed, ook voor Wout van Aert. Ik geloof er in, zeker nu na die trui voor Remco. Hij zal in de toekomst nog wel eens wereldkampioen kunnen worden. Je ziet nu dat ze samen kunnen rijden en Wout zal nog wel zijn kans hebben."