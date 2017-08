Yves Lampaert verschalkt sprinters in de Vuelta

Na een vlakke rit over 203,4 kilometer wist de Belgische kampioen tijdrijden met een demarrage in het slot de sprint te ontlopen om zo de etappe op zijn naam te schrijven. Vlak daarna won zijn Italiaanse ploegmaat Matteo Trentin de sprint voor de tweede plaats, voor Adam Blythe en onze landgenoot Edward Theuns.

Lampaert sloeg meteen een dubbelslag, want hij neemt de leiderstrui over van Rohan Dennis, die zaterdag met BMC de beste was in de ploegentijdrit. Lampaert won eerder dit jaar ook al Dwars door Vlaanderen en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.