Yves Lampaert wint tijdrit Ronde Van België

Yves Lampaert (Quick-Step - Alpha Vinyl) heeft de derde etappe in de Baloise Belgium Tour (2.Pro) gewonnen. In een individuele tijdrit van 11,8 kilometer tussen Scherpenheuvel en Averbode was de Belgische kampioen zeven seconden sneller dan de Deense blauwetruidrager Mads Pedersen, De Nederlander Daan Hoole werd op tien seconden derde.

Zaterdag staat een 172,2 kilometer lange Ardennenetappe met start en aankomst in Durbuy op het programma. De 91e Ronde van België eindigt zondag met een vlakke rit van Gingelgom naar Beringen.