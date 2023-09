Yves Ngabu heeft zijn wereldtitel beet

34 jaar is hij er en hij moest ervoor naar de andere kant van de wereld (Brisbane - Australië) maar Yves Ngabu heeft eindelijk waar hij al lang naar op zoek is: de wereldtitel, bij de cruisergewichten in de IBO.

Ngabu moest het in het spreekwoordelijke hol van de leeuw opnemen tegen de 'defening champion', de Australiër Floyd Masson. Die had in zijn carrière nog geen enkele keer verloren. Maar Ngabu bleef ijzig kalm en liet zich op geen enkel moment van de wijs brengen.

Yves 'The Tank' Ngabu sloopt Masson

Masson startte in het Eaton Hill Hotel in Brisbane vrij aanvallend. Dat was ook te verwachten, voor een thuiswedstrijd als titelverdediger. Maar Ngabu kon die eerste ronde vrij eenvoudig overleven en hield gelijke tred. Vanaf de tweede ronde begon hij de bovenhand te nemen. De Congolese Belg nam het midden van de ring en dwong Masson met enkele slagencombinaties in de verdediging.

Sloopwerken Ngabu was begonnen aan een sterk nummer. In de derde ronde ging Masson al aan het wankelen. In de vierde ronde kreeg Masson een hard klap te verduren waardoor zijn wenkbrauw begon te bloede. De Australiër moest worden opgelapt. Maar Ngabu bleef helder kijken en matte Masson af. In de zesde van in totaal twaalf ronden ging Masson al maar vaker hangen. Het teken dat hij enkel nog aan overleven dacht. Dat lukte hem niet. Met een harde rechtse, gevolgd door een slagenregen mepte Ngabu hem tegen het canvas. Masson zwijmelde, de scheids legde de kamp stil.

Na drie Europese titels, nu de wereldtitel

Na drie Europese titels heeft Ngabu nu eindelijk zijn langverwachte wereldtitel beet bij de cruisergewichten. Hij bedankte Masson, omdat hij het gevecht met hem wilde aangaan. En zei dat hij wist dat dit zijn avond zou worden. "Het stond in de sterren geschreven".