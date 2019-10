Yves Ngabu verliest zijn Europese titel in Londen

De 30-jarige bokser Yves Ngabu uit Roeselare is er zaterdagavond niet in geslaagd zijn Europese EBU-titel bij de cruisergewichten te verlengen. In de Londense O2 Arena ging hij met technisch knock-out onderuit tegen de 26-jarige kampioen van Groot-Brittannië Lawrence "The Sauce" Okolie.

De ref Jean Robert Laine legde de kamp stil in de zevende van twaalf ronden. Ngabu wankelde na een zware slag op zijn kin. Volgens de Monegaskische official was de Belg niet in staat om verder te boksen.

Voor Ngabu is het de eerste nederlaag in 21 kampen. De overige 20 gevechten won hij, 14 met knock-out. Ngabu verdedigde zijn EBU-titel, die hij op 4 juni 2017 in Roeselare veroverde, voor de derde keer.

Okolie blijft ongeslagen in 14 kampen, 11 keer haalde hij het met ko.

Steve Jamoye, die de WBA Continental-titel bij de weltergewichten van Conor "The Destroyer" Benn ambieerde, werd in de vierde ronde door de Brit ko geslagen. Benn verloor nog nooit in 16 kampen (11 keer zege met ko). Op het palmares van Jamoye staan 26 overwinningen, 8 nederlagen en 2 onbesliste kampen.

