Yves Vanderhaeghe blijft aan zet als hoofdtrainer KVO

Yves Vanderhaeghe werd in februari met onmiddellijke ingang de nieuwe hoofdtrainer van KV Oostende, als opvolger van Alexander Blessin. Vanderhaeghe was er wel al trainer tussen 2015 en 2017 en leidde de club toen naar de bekerfinale en de eerste Europese campagne ooit tegen Marseille.

Eerder op het seizoen was Vanderhaeghe ontslagen bij Cercle Brugge, vanwege de magere resultaten. Hij tekende toen een contract bij KV Oostende tot eind dit seizoen. Maar doet er nu dus onmiddellijk twee seizoenen bij.

"Yves heeft een nauwe band met de club en het contract tot het einde van het seizoen was om elkaar beter te leren kennen. We hebben in die tijd goed samen gewerkt en het was al snel de intentie van beide partijen om verder te werken met elkaar", zegt Ganaye. "Bovendien brengt Yves aanvallend voetbal met de nodige pressing én kan hij jonge spelers beter maken. Ik ben dan ook tevreden dat we nu een akkoord bereikten. We zijn intussen ook al druk in de weer om onze ploeg gericht te versterken naar volgend seizoen toe."