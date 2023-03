Yves Vanderhaeghe weigerde trainer te worden van Zulte Waregem

In Offside waren gisteren Karel Sabbe, Sven Vanthourenhout en Yves Vanderhaeghe te gast. Yves Vanderhaeghe had de kans om bij Zulte Waregem als trainer te beginnen. Maar hij zei - voor het eerst in zijn carrière - 'neen' op de vraag van een club.

"Termijn is tekort"

- Klopt het dat SV Zulte Waregem jou gevraagd heeft?

Yves Vanderhaeghe: "We hebben inderdaad wel wat gesproken met elkaar, ja. Wat mezelf betreft had ik het moeilijk om een ploeg te moeten coachen waar ik nadien het gevoel zou gehad hebben dat ik er niet genoeg impact op had.

De termijn was te kort. Ik ging er niet kunnen mee leven dat er ergens op mijn CV zou staan dat ik gezakt was met een ploeg. Dat is een beetje de winnaar in mezelf. Ik vind het een mooie club om voor te werken. En hadden ze wat eerder gekomen, dan had ik dat zeker gedaan. Maar nu vond ik het misschien niet het geschikte moment."

"Koers kan alle kanten uit"

Met de bondscoach, Sven Vanthourenhout, blikken we vooruit op heerlijke wielerweken. Te beginnen morgen, Brugge - De Panne. Met regen en wind.

Bondscoach Sven Vanthourenhout: "Als de wind zit zoals ze moet zitten in De Moeren dan kan het alle kanten uit hé. Maar het is wel vaak zo dat een sprinter ook heel vaak overleeft in waaieretappes. Dus het zal geen verrassende winnaar zijn en wel iemand met snelle benen."

En vrijdag is er E3. Focus & WTV zenden de start live uit, vanaf 10u45.

"De E3 liegt nooit. Het is heel vaak zo dat de winnaar van E3 er ook heel dicht bij is in de Ronde", zegt Vanthourenhout.