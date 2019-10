Zege nummer 4 voor Iserbyt

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) was zondag de beste in de eerste manche van de Superprestige in het Nederlandse Gieten. De bijna 22-jarige West-Vlaming haalde het afgescheiden voor Quinten Hermans (Telenet Baloise Lions) en de Nederlander Corné van Kessel (Telenet Baloise Lions).

Het is voor Iserbyt al de vierde zege van het seizoen. Eerder won hij de twee Wereldbekers in de Verenigde Staten en zaterdag triomfeerde hij ook al in de Polderscross in Kruibeke.

Ultieme versnelling in het slot

Hermans en Iserbyt reden in de derde ronde weg van de concurrentie. In het slot kwam Belgisch kampioen Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) ook nog voorin aanklampen, maar hij moest snel alweer afhaken door mechanische pech. Aerts zou uiteindelijk als negende finishen. In de laatste ronde schudde Iserbyt een ultieme versnelling uit zijn benen en hij loste Hermans, die uiteindelijk tweede werd op zeventien seconden.