Zege Oostende tegen Straatsburg is te krap voor thuisvoordeel in play-ins

Basketbalclub Oostende heeft op bezoek bij het Franse Straatsburg een 91-92 zege geboekt op de zesde en laatste speeldag in Champions League-groep F. Het team van Dario Gjergja was al zeker van een ticket voor de play-ins, maar zal daarin niet het thuisvoordeel hebben.

Oostende moest met zes of meer punten verschil winnen om nog de tweede stek in de poule af te snoepen van Straatsburg en zich zo te verzekeren van het thuisvoordeel in de play-ins. Bij de rust gaf het scorebord 49-50 in het voordeel van de Belgische kampioen aan.

In het derde quarter (13-23) leken de bezoekers in hun missie te slagen. Maar in het slot (29-19) kwam Straatsburg opnieuw in de buurt van Oostende, dat dus op de derde plaats eindigt.

Bij Oostende was Phil Booth de topschutter met 30 punten. In januari speelt Oostende in de play-ins naar een best-of-3, tegen de nummer 2 van groep E: ofwel het Griekse PAOK Saloniki ofwel het Bosnische Igokea. In die poule spelen beide teams op 29 december nog tegen elkaar.

In groep F stoot de Turkse poulewinnaar Tofas Bursa rechtstreeks door naar de achtste finales.