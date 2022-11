Zeil- en Surfclub Gavermeer pakt zilver op WK windsurfen

Het wedstrijdteam windsurfen van de Zeil- en Surfclub Gavermeer uit de Gavers in Harelbeke nam deel aan de World Championships Techno 293 in Cyprus. Een van de leden, Emiel De Clerck, surfte zich tot vice-wereldkampioen in de categorie U19.

Ons land werd op het WK vertegenwoordigd door zeven surfers die allemaal deel uitmaken van het wedstrijdteam van de Gavers. Allemaal haalden ze mooie resultaten in de leeftijdscategorieën U13, U15, U17 en U19. Maar Emiel De Clerck spande de kroon met zijn zilveren medaille.

Begin deze maand kleurde het team nog het volledige podium op het BK Techno in ons land en werden mooie plaatsen gescoord op verschillende internationale wedstrijden. Emiel De Clerck die zilver behaalde op het WK in Cyprus, behaalde vorig jaar nog een 8ste plaats op het EK Techno in Tallinn en dit voorjaar een 5de plaats op het EK Techno in Cagliari.

Techno 293 is een wedstrijddiscipline waarbij surfers per leeftijdscategorie om het snelst een parcours varen. De wedstrijd wordt gevaren op één type surfboard met een zeilgrootte die afhankelijk is van de leeftijdscategorie.