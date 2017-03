In de Trofeo Princesa Sofia in het Spaanse Palma Mallorca heeft de Nederlandse Maxime Jonker (eerste en tweede) voorlopig de leiding in de Laser Radial-categorie. Maité Carlier staat zevende (achtste en vijfde) na de eerste dag, Emma Plasschaert staat op de elfde plek (zesde en negende).

In de 49er-klasse staan Yannick Lefebvre en Tom Pelsmaekers, uitkomend in de gele groep, na twee regatta's op de zevende plaats. Het duo werd twaalfde in de eerste race en won de tweede. De leiding in de 49er-categorie is voor het Britse duo Dylan Fletcher-Scott en Stuart Bithell (twee keer tweede).