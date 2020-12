Volley Menen heeft zaterdagavond een inhaalwedstrijd in de EuroMillions Volley League met 3-1 (18-25, 25-23, 25-22 en 25-17) thuis gewonnen tegen Volleyclub Haasrode-Leuven.

Voor de thuisploeg was het de zesde overwinning op rij en met 20 punten uit 9 wedstrijden houden ze daarmee Maaseik (23 punten) en leider Roeselare (29 punten) in het vizier. De Leuvenaars staan met elf punten op de vijfde plaats in de hoogste klasse van het Belgische mannenvolley.