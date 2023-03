Zet Knack Roeselare vanavond eerste stap naar vierde Europese finale?

Knack Volley Roeselare kan vanavond in de eigen Tomabel Hall een eerste stap op weg naar de finale van de CEV Cup zetten. In zijn heenwedstrijd van de halve finales moet de landskampioen daarvoor wel winnen van het Italiaanse Piacenza.

In de andere halve finale staat het Italiaanse Modena woensdagavond tegenover het Poolse Skra Belchatow. Beide terugwedstrijden worden volgende week woensdag gespeeld.

De finale wordt op 29 maart en 5 april eveneens in een heen- en terugduel betwist.

Ongeslagen

Roeselare gaat voor een vierde Europese finale. In 2002 won het de CEV Cup (toen Top Teams Cup), in 1998 en 1999 verloor het de finale van de Challenge Cup. Gas Sales Bluenergy Piacenza probeert in de voetsporen te treden van het in 2018 teloorgegane Volley Piacenza. Die club won in 2006 de CEV Cup en in 2013 de Challenge Cup en was in 2008 runner-up in de Champions League.

Blueenergy pakte vorige week een eerste prijs door de Italiaanse beker te winnen. In de competitie vergaat het de club minder goed. Na tien zeges en elf nederlagen is het pas zesde in de Superlega. In het begin van het seizoen had Piacenza wel met heel wat blessureleed af te rekenen. Voor het treffen met Roeselare is alleen de Cubaanse reus Robertlandy Simon (2m08) nog onzeker. Net als Piacenza zette Roeselare tien dagen terug een nationale beker bij in de prijzenkast.

In de eigen competitie zijn de West-Vlamingen nog ongeslagen. In zestien wedstrijden lieten ze het bovendien slechts twee keer tot een vijfsetter komen.

De wedstrijd vanavond is om 20.15 uur in Roeselare. Morgen een uitgebreid verslag in het Focus en WTV-nieuws en online.