Zico Waeytens (28) stopt met wielrennen en gaat boksen

Waeytens reed het afgelopen seizoen bij Cofidis, waar hij geen nieuw contract meer kreeg. Z'n beste resultaat was een overwinning in de slotrit van de Ronde van België in 2016. Waeytens begon z'n carrière bij Topsport Vlaanderen en verkaste daarna naar Giant-Alpecin. Via Sunweb en Veranda's Willems kwam hij dan bij Cofidis terecht. "Er waren nog mogelijkheden om ergens anders aan de slag te gaan, maar mede door blessures had ik er maar weinig zin meer in", aldus Waeytens.

Maar waar de ene deur dichtgaat, gaat er een andere weer open. Want Zico Waeytens wil bokser worden. Hij gaat bij Boxing Team Houtland aan de slag en heeft er al z'n eerste training opzitten bij Filiep Tampere, de trainer van Delfine Persoon. "De microbe kreeg ik te pakken door mijn boksende vrienden Yves N'gabu en Oshin Derieuw", aldus Waeytens. "We zien wel waar het schip strandt, maar ik mik zo hoog mogelijk."

I want to announce that I will stop cycling !! As a little kid, my dream was to become a Pro Athlete and I lived my dream for 8/9years ! I am proud on what I achieved. I want to thank my Parents, my brother and all the people who supported me during my career #byebye pic.twitter.com/5H42TLRr7D

— zico waeytens (@ZicoWaeytens) October 24, 2019