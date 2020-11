Zieke Cercle-doelman Miguel Van Damme (27) wordt papa

In september raakte bekend dat de 27-jarige doelman opnieuw te kampen heeft met leukemie. Hij vertelde er meteen ook bij dat er momenteel geen enkele behandeling is die hem mogelijk zou kunnen redden. "Het enige wat ze nu nog voor mij kunnen doen is mij zolang mogelijk in leven houden tot er ergens ter wereld iemand komt met een nieuwe behandeling", zei hij. Sinds begin november is Van Damme opnieuw thuis, na een behandeling van een maand.

"Eindelijk wat beter nieuws. Er is een kleine Van Damme op komst", schrijft de doelman bij een foto op Instagram. De baby wordt in mei volgend jaar verwacht.