Zieke Sep Vanmarcke geeft forfait

"Ter hoogte van de Boigneberg zat ik weer vooraan, maar dan begon de miserie. Net over de top van die helling sloeg mijn maag helemaal dubbel en ben ik beginnen braken. Tot aan de finish deed ik dat zeker nog wel twintig keer. Van herstel was er dus helemaal geen sprake meer. Ik moest iedereen laten rijden. Overleven op elke klim was van dan af de boodschap. De Oude Kwaremont was mijn doodssteek. Elke gel of drank die ik tot mij nam moest er onmiddellijk weer uit. Zelfs mijn ontbijt belandde op straat", aldus de renner.

"Dit is erg jammer. Ik ben op een goed niveau, maar in deze omstandigheden kan ik niet wedijveren met de rest. Dit knaagt natuurlijk aan mijn vertrouwen. Ik wou er staan in deze koers. Daarvoor trainde ik immers. Wat er juist aan de hand is weet ik niet, maar het geeft weinig vertrouwen voor wat nog moet volgen."

Vorig jaar finishte Vanmarcke na wereldkampioen Peter Sagan nog als tweede in Wevelgem en ook in 2010 was hij al eens runner-up. In 2014 (4e) en 2015 (6e) eindigde hij eveneens in de top tien.