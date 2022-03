Zieke Sep Vanmarcke moet alsnog forfait geven: "Hij zit in het sukkelstraatje"

Vanmarcke moest de Omloop Het Nieuwsblad al laten schieten en trok daarna op trainingskamp naar Tenerife. Ook daar werd hij een tijdje geveld door ziekte en de problemen blijven nu aanslepen. Of Vanmarcke zaterdag aan de start komt van Milaan-Sanremo is zeer twijfelachtig. In Nokere Koerse wordt hij vervangen door de Fransman Rudy Barbier.

"Ik kreeg daarnet een telefoontje van Sep. Hij voelt zich onvoldoende fit en moet verstek geven voor Nokere Koerse. Voor de Omloop Het Nieuwsblad onderging hij hetzelfde lot. Hij werd ziek voor de start van de Belgische openingsklassieker en moest forfait geven. Daarop ging hij op stage naar Tenerife waar hij op El Teide de trainingen hervatte. Ook daar werd hij ziek, moest een tijdje een lager gelegen hotel opzoeken, maar kon wel zijn stage afmaken. Nu is hij hervallen", sakkert sportdirecteur Eric Van Lancker.

Vanmarcke staat ook op de deelnemerslijst van Milaan-Sanremo. "Omtrent die wedstrijd is nog geen beslissing gevallen. Sep zit echt in het sukkelstraatje. Ziek koersen is geen optie. Zeker niet in Milaan-Sanremo waar er zo'n 300 kilometer moeten afgemaald worden. We volgen hem verder op. Wij hopen alvast dat het snel weer de goede kant op gaat met Sep. Ik heb voor Nokere Koerse wel Rudy Barbier opgetrommeld. Die komt in allerijl over en reed onlangs Parijs-Nice. Ik wou hier zeker met zeven renners starten, vandaar", meldt Eric Van Lancker.