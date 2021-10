Zilver en brons voor België op EK Acrogym

Donderdag kwamen drie Belgische seniorenteams in actie op het EK acrogym in het Italiaanse Pesaro. Het mannenteam, bestaande uit Wannes Vlaeminck uit Menen, Simon De Wever, Jonas Rauset en Viktor Vermeire, werd vierde in de kwalificaties voor de evenwichtsoefening met 28,160 punten. In de finale wonnen ze zilver met een score van 28,960 en moesten ze enkel de Russen voor zich dulden (29,820). De Belgische mannen komen ook later dit EK nog in actie.

Het vrouwenteam, bestaande uit Kim Bergmans, Bo Hollebosch en Lise De Meyst, eindigde in de finale van de dynamische oefening als derde met 28,500 punten achter Rusland 2 (28,910) en Portugal 1 (28,710). De Belgen waren in de kwalificaties (27,900) vierde geworden op vijftien deelnemende landen.