Zilver voor Kurt Deklerck op WK nineball in Finland

Enkel de zestien beste spelers ter wereld mochten eraan deelnemen. In de eerste ronde nam Deklerck het op tegen de Amerikaan Mark Jones. Deklerck won de wedstrijd met 7-4. In de tweede ronde moest de Taiwanees Cheng Wei Ti met 2-7 het onderspit delven.

In de kwartfinale was de meervoudig wereldkampioen Henrik Larsson zijn tegenstander. Deklerck was een maatje te sterk en speelde een sterke wedstrijd. Hij haalde het ook in de halve finale van Daniel Lee, maar in de finale moest hij de duimen leggen tegen de Ier Fred Dinsmore, meervoudig Europees- en wereldkampioen.

Bron : Joy Volckaert