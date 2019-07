Zilver voor West-Vlaamse volleyballers

Op vrijdag versloegen de volleyballers, met onder hen West-Vlamingen Seppe Rotty en Thiemen Ocket, nog Rusland in de halve finales. Het werd toen 3-2 in het voordeel van de Belgen.

Vandaag nam het team, onder leiding van de West-Vlaamse Mieke Moyaert, het op tegen de Italianen. De Belgische jongens moesten uiteindelijk het onderspit delven. Het werd 3-0.

Our Volleyball Team wins silver at the EYOF 2019 in Baku! Congrats! #TeamBelgium #EYOF2019 #Volleyball #Baku pic.twitter.com/JE3tw1UKU3

— Team Belgium (@teambelgium) July 27, 2019